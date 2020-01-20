Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту экономики США на 2020 год на 0,1 процентного пункта – до 2%, следует из доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Эксперты фонда пояснили, что ситуация в экономике США стабильная, а небольшая коррекция в текущем году произошла из-за того, что некоторые рыночные показатели росли «быстрее тренда», передает РИА «Новости».

Однако в докладе есть указание на серьезные риски, при реализации которых прогноз может быть пересмотрен. Там сказано, что «сохраняются значительные риски недостижения прогнозируемых темпов роста, в том числе связанные с обострением геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, усилением социальной напряженности, дальнейшим ухудшением отношений между США и их партнерами по торговле и углублением экономических трений между другими странами».

При этом там отмечено, что прогноз на 2021 год сохранен на уровне 1,7%.

Между тем, МВФ повысил прогноз по росту экономики Китая на 2020 год на 0,2 процентного пункта, до 6%, и понизил на 2021 год на 0,1 процентного пункта, до 5,8%.

«В зоне евро прогнозируется повышение роста с 1,2% в 2019 году до 1,3% в 2020 году (пересмотр в сторону понижения на 0,1 процентного пункта) и 1,4% в 2021 году. Прогнозируемое повышение внешнего спроса поддерживает ожидаемое укрепление роста», – говорится в докладе МВФ, где подчеркивается, что прогноз по росту ВВП Великобритании остался прежним из-за относительно мягкого процесса выхода страны из ЕС.

При этом МВФ по отношению к показателям октября понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2020 и 2021 годы – на 0,1 и 0,2 процентного пункта, до 3,3% и 3,4%.

По мнению аналитиков фонда, пересмотр прогноза в сторону понижения «отражает главным образом неожиданные негативные изменения в экономической активности в нескольких странах с формирующимся рынком, прежде всего в Индии, которые привели к переоценке перспектив роста на следующие два года». Однако в фонде уточнили, что «в некоторых случаях эта переоценка также отражает последствия повышения социальной напряженности».

В октябре глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике и предупредила о рисках.