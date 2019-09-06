Меркель на переговорах в Китае не встала под гимн Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи в Пекине в пятницу сидя прослушали государственный гимн ФРГ. Когда заиграл китайский гимн, Ли Кэцян встал.

Официальная церемония приветствия традиционно прошла в самом центре Пекина – на площади перед Домом народных собраний при жаре почти в 30 градусов. Особое внимание журналисты обратили на состояние здоровья канцлера и пришли к выводу, что в столице Китая она чувствует себя хорошо, передает РИА «Новости».

Специальный пьедестал, где лидеры государств и главы правительств в ходе торжественных церемоний обычно стоя прослушивают гимны, установлен посреди площади. В пятницу на нем поставили два деревянных стула, сидя на которых Меркель и Ли Кэцян прослушали сначала гимн Германии. После этого Ли Кэцян встал и прослушал китайский гимн.

Похожий случай произошел в июле, когда Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьером Молдавии.

Особое внимание к здоровью Меркель приковано после несколько публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо.

В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер – впервые в истории Германии – слушала государственный гимн, сидя на стуле.