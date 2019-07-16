Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьером Молдавии

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине слушали национальные гимны, вопреки протоколу, сидя.

Трансляцию мероприятия вел немецкий телеканал n-tv, передает ТАСС.

Для политиков перед красной дорожкой установили подиум со стульями. После исполнения гимнов Меркель и Санду отправились на переговоры в ведомство федерального канцлера.

Отмечается, что такое изменение протокола, когда главы правительств сидят во время исполнения гимнов, происходит в Берлине уже во второй раз за июль. Это связано с угрозой повторения приступа дрожи, который ранее испытывала Меркель во время официальных мероприятий.

11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидя прослушали национальные гимны.

10 июля канцлер Германии в третий раз за месяц испытала приступ дрожи в ходе официального мероприятия. При этом представитель правительства ФРГ сообщал, что самочувствие Меркель в норме.

Тем временем немецкие СМИ начали намекать на изгнание Меркель из политики. Кроме того, сообщалось о ее возможном алкоголизме.

Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы со здоровьем не заставят Меркель уйти в отставку, но проблемы со здоровьем могут стать фактором, который сломает карьеру фрау канцлерин.