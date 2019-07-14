Пошли слухи об алкоголизме Меркель

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон рассказал о слухах, которые ходят в Германии о болезни канцлера страны Ангелы Меркель.

«В Бундестаге, как и во всем немецком обществе, начинают бродить слухи: якобы «дрожь канцлера» – это признак алкоголизма, а может, даже болезни Паркинсона», – приводит его слова «Комсомольская правда».

Как заявил депутат, канцлер должна пройти медицинское освидетельствование, чтобы иметь представление о том, каких последствий следует ждать ей самой и всей Германии в случае ухудшения здоровья.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как 65-летняя Меркель теряет здоровье и власть – уже несколько раз ее на людях охватывал приступ неудержимой дрожи.