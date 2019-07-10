Власти ФРГ рассказали о состоянии здоровья Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо, несмотря на очередной приступ дрожи, сообщил представитель правительства ФРГ.

«Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии (Антти Ринне) идут по плану», – передает его слова ТАСС.

При этом представитель кабмина Ульрике Деммер отказалась отвечать на вопрос о том, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с возобновляющимися приступами дрожи, передает РИА «Новости».

«Я осветила вам вопрос о состоянии здоровья канцлера настолько глубоко, как только могу и хочу это сделать», – заявила она.

Позже Меркель на пресс-конференции сообщила, что чувствует себя хорошо.

«Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться», – сказала канцлер.

В среду Меркель третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи. Ее снова затрясло во время прослушивания официальных гимнов – на этот раз перед встречей с Анти Ринне.

Ранее Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера, а также в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свое состояние она объясняла обезвоживанием.