Меркель затрясло на встрече с Зеленским

В Сети опубликовано видео со встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нем видно, как Меркель безуспешно пытается унять свою дрожь.

Меркель стало плохо, когда они стояли с Зеленским перед камерами на улице и слушали гимн Германии. Президент Украины все это время стоял ровно, а Меркель трясло и она пыталась унять дрожь. Видео публикует РЕН-ТВ.

Предполагается, что Меркель могло стать плохо из-за жары – в Берлине около 30 градусов тепла.

Канцлер ФРГ и президент Украины уже сделали первые заявления. В частности, Зеленский сообщил, что встреча глав стран «нормандской четверки» может состояться после парламентских выборов на Украине. Меркель, в свою очередь, сообщила, что 12 июля состоится встреча советников в «нормандском формате».