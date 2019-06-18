Зеленский обозначил сроки встречи «нормандской четверки»

Встреча глав стран «нормандской четверки» может состояться после парламентских выборов на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Выборы должны состояться 21 июля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с Зеленским также сообщила, что 12 июля состоится встреча советников в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

Накануне Зеленский также назвал условием возобновления переговоров в «нормандском формате» прекращение огня и отвод сил в Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что «настало время» провести переговоры лидеров «нормандской четверки».