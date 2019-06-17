Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что внешнеполитические советники глав стран «нормандской четверки» встретятся в ближайшее время, чтобы подготовить заседание на уровне лидеров.

После встречи с Зеленским Макрон заметил, что встреча на уровне лидеров будет полезной, передает РИА «Новости».

Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине говорили, что встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля.

При этом Киев высказывался за расширение «нормандской четверки», однако в Кремле заметили, что все остальные участники формата не видели в этом целесообразности.