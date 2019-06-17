Зеленский поставил условие для переговоров в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием возобновления переговоров в «нормандском формате» прекращение огня и отвод сил в Донбассе.

«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращении огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской. Они (шаги) очень несложны, и мы можем их сделать в ближайшее время», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он отметил, что в таком случае произойдет возвращение к «нормандскому формату» и к решению конфликта.

Зеленский также снова заявил об отказе от прямого диалога с ДНР и ЛНР.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», – сказал президент Украины.

Зеленский и ранее говорил, что не собирается вступать в прямые переговоры с республиками Донбасса. При этом опрос показал, что три четверти украинцев считают необходимыми переговоры Зеленского с Россией для достижения мира в Донбассе, а еще более половины опрошенных высказались за прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР.

Отметим, что прямые переговоры подразумеваются текстом Минских соглашений.

Также на Украине заявляли, что встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля.