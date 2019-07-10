Меркель затрясло в третий раз за месяц

Канцлер Германии Ангела Меркель третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи в ходе официального мероприятия.

На этот раз Меркель охватила дрожь во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передает телеканал n-tv.

Сообщается также, что Меркель задрожала во время исполнения национальных гимнов, причем трясло ее на этот раз меньше, чем в двух предыдущих случаях.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На опубликованной видеозаписи заметно, как канцлер пытается унять дрожь. Канцлер объясняла свое состояние обезвоживанием.

Одной из причин возникновения у Меркель неконтролируемого приступа дрожи могло стать нарушение углеводного обмена, а именно повышение сахара в крови.