Дано объяснение приступам дрожи у Меркель

Профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Ольга Воробьева рассказала газете ВЗГЛЯД, что могло стать причиной повторного приступа сильной дрожи у Ангелы Меркель во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Одной из причин возникновения у Меркель неконтролируемого приступа дрожи могло стать нарушение углеводного обмена, а именно повышение сахара в крови, считает Воробьева.

Второй возможной причиной такого состояния, по мнению профессора, могло стать нарушение в работе вегетативной нервной системы.

«При обезвоживании работа вегетативной нервной системы может нарушаться и вызывать транзиторное нарушение ритма сердца – неконтролируемую тахикардию, которая часто сопровождается ознобоподобным гиперкинезом (приступом неконтролируемой дрожи). Человек выпивает стакан воды и приступ, как правило, купируется», – пояснила врач.

На болезнь Паркинсона, по мнению профессора, тремор Меркель не похож.

Состояние здоровья канцлера Германии вряд ли сможет существенно повлиять на выполнение ее обязанностей, считает врач.

«Она уже всем объявила, что уходит, так что можно быть спокойными. На дальнейшие сроки она не собирается», – заметила Воробьева.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На опубликованной видеозаписи заметно, как канцлер пытается унять дрожь. Канцлер объясняла свое состояние обезвоживанием.