Меркель снова стало плохо

Канцлер Германии Ангела Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Меркель, стоя по правую руку от Штайнмайера, резко начала дрожать, как при сильном ознобе. Ей предложили стакан воды, но канцлер отказалась от помощи, а через несколько секунд дрожь прекратилась, передает ТАСС со ссылкой на телеканал n-tv.

В пресс-службе правительства Германии сообщили, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию для участия в саммите G20, передает РИА «Новости».

Ранее Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На опубликованной видеозаписи заметно, как канцлер пытается унять дрожь. Канцлер объясняла свое состояние обезвоживанием.

При этом Зеленский не предпринял никаких попыток помочь Меркель, за что подвергся резкой критике.