Ляшко пристыдил Зеленского за инцидент с Меркель

Украинский президент Владимир Зеленский должен был помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой стало плохо, заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Ляшко заявил, что необходимо «оказать помощь», если «на твоих глазах женщине становится плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

Как заверил глава «Радикальной партии», рядом с ним самим Меркель или другая женщина «всегда может рассчитывать на твердую руку и мужское плечо».

«Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо – не по-мужски», – заявил он, высказав мнение, что в команде Зеленского попытаются оправдать президента Украины протоколом встречи.

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