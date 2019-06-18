Зеленский: Меркель рядом со мной была в безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с почувствовавшей себя плохо канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил, что рядом с ним она была в безопасности.

«Что касается Меркель... Я стоял рядом с ней – поверьте мне, она была в безопасности», – передает RT слова Зеленского.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Меркель во время исполнения гимнов сильно дрожит. Рядом находился Зеленский, который не предпринимал никаких действий, чтобы помочь канцлеру.

Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов предположил, что у Меркель мог быть солнечный удар или гипогликемическое состояние, которое вызвано падением уровня сахара в крови.

Депутат бундестага Вальдемар Хердт в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Меркель «имеет право на слабость».