В бундестаге назвали приступ Меркель на встрече с Зеленским «правом на слабость»

«Немецкие СМИ и политики сразу же отреагировали на известия о том, что Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины. Там было очень жарко, у нее напряженные дни, что немудрено, учитывая ее должность. Но она тоже человек, имеющий право на слабость», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Хердт, комментируя ухудшение самочувствия канцлера Германии.

«Скорее всего у Меркель был эмоциональный или солнечный удар. Понятно, что когда такие вещи происходят с первым лицом государства – кто-то попытается разыграть эту карту в свою пользу, потому что любое ослабление здоровья может сказываться на ее работе», – считает депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт.

Однако немецкие СМИ и политики не видят в данном происшествии ничего критического, добавил собеседник.

«Я думаю, что мы, как АдГ, не будем делать из этого никаких выводов. Все мы люди. Играть на здоровье – это низко, мерзко. И я надеюсь, что мои коллеги воздержатся от каких-либо комментариев по этому поводу», – заключил Хердт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 64-летняя канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему ее затрясло во время прослушивания гимна Германии перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она объяснила свое состояние обезвоживанием. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее в Сети появилось видео, на котором Меркель во время исполнения гимнов сильно трясет.

Врач-терапевт Татьяна Уклеина допустила, что причиной того, что произошло с Меркель, действительно было обезвоживание, однако не обычное, а вызванное серьезным заболеванием. «Это может быть и при сахарном диабете», – цитирует врача телеканал «360».

По мнению доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета Рустема Гайфутдинова, у Меркель может быть и солнечный удар или гипогликемическое состояние, вызванное падением уровня сахара в крови.

Напомним, что официально правительство Германии не комментирует состояние здоровья канцлера. Однако в декабре 2014 года Меркель уже попадала в аналогичную ситуацию во время съезда своей партии. Правда, тогда ее дрожь не попала на видеокамеры. Она лишь пожаловалась на ухудшение самочувствия и попросила сделать паузу во время интервью телеканалам ARD и ZDF. Позднее ее помощники сообщили: канцлеру пришлось «поесть и попить», что у Меркель случился «приступ слабости». После этого глава Германии еще долго и активно общалась с журналистами и политиками.