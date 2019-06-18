Врачи предположили, отчего Меркель трясло на встрече с Зеленским

«Сам по себе этот тремор, дрожь, говорит о том, что у канцлера может быть некое соматическое неблагополучие. Это может быть и солнечный удар, и гипогликемическое состояние, то есть у человека упал уровень сахара в крови», – заявил газете ВЗГЛЯД невролог Рустем Гайфутдинов, комментируя поведение канцлера ФРГ на встрече с президентом Украины.

«Кроме того, не исключен и гипертонический криз – может быть, повысилось давление, что в условиях жары вполне могло случиться», – предположил доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

«Ангела Меркель значительно старше своего коллеги Владимира Зеленского. Такую реакцию ее организма можно объяснить соматическим ее нездоровьем. Ей пришлось долго стоять на жаре. Обезвоживание – тоже могло повлиять. Но не думаю, что это признак какого-то серьезного физического страдания», – признался невролог.

«Скорее всего, это переутомление, результат перегрузки, плюс возраст, надо понимать, уже не малый – 64 года. Это то, что можно сказать навскидку», – подытожил Гайфутдинов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему ее затрясло во время прослушивания гимна Германии перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она объяснила свое состояние обезвоживанием. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее в Сети появилось видео, на котором Меркель во время исполнения гимнов сильно трясет.

Врач-терапевт Татьяна Уклеина допустила, что причиной того, что произошло с Меркель, действительно было обезвоживание, однако не обычное, а вызванное серьезным заболеванием. «Это может быть и при сахарном диабете», – цитирует врача телеканал «360».

Напомним, что официально правительство Германии не комментирует состояние здоровья канцлера. Однако в декабре 2014 года Меркель уже попадала в аналогичную ситуацию во время съезда своей партии. Правда, тогда ее дрожь не попала на видеокамеры. Она лишь пожаловалась на ухудшение самочувствия и попросила сделать паузу во время интервью телеканалам ARD и ZDF. Позднее ее помощники сообщили: канцлеру пришлось «поесть и попить», что у Меркель случился «приступ слабости». После этого глава Германии еще долго и активно общалась с журналистами и политиками.