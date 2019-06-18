Меркель объяснила болезненное состояние на встрече с Зеленским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему ее затрясло во время прослушивания гимна Германии перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она объяснила свое состояние обезвоживанием. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее в Сети появилось видео, на котором Меркель во время исполнения гимнов сильно трясет.