Зеленский объяснил свое бездействие, когда Меркель стало плохо

Канцлер Германии Ангела Меркель «была в безопасности», когда во время исполнения государственных гимнов ее начало сильно трясти, заявил президент Украины Владимир Зеленский, стоявший в тот момент рядом с ней.

Канцлер ФРГ начала сильно дрожать во время официальной церемонии в Берлине, когда исполнялись гимны двух стран. Зеленский при этом не предпринял никаких попыток помочь немецкому канцлеру, передает Bild.

По словам Зеленского, Меркель была в полной безопасности, поэтому он не стал ничего предпринимать.

В Сети бурно отреагировали на поступок украинского лидера. Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что «не по-мужски» в таких ситуациях притворяться, будто «не видишь, что женщине плохо».

Напомним, лидеры Украины и Германии слушали немецкий гимн, когда Меркель стало плохо. На опубликованной видеозаписи заметно, как канцлер пытается унять дрожь. Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.