Меркель на встрече с премьером Дании осталась сидеть во время гимна

В четверг в ходе встречи с премьером Дании Метте Фредериксен канцлер Германии Ангела Меркель слушала гимны стран сидя, сообщает газета Welt.

Журнал Spiegel, в свою очередь, отмечает, что приступы дрожи у канцлера происходили, когда она вынуждена была долго стоять. Поэтому в четверг канцлер ФРГ и датский премьер при прослушивании гимнов не стояли, а сидели, передает РИА «Новости».

Таблоид Bild утверждает, что протокол решено было изменить по желанию Меркель.

В среду Меркель третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи – снова во время прослушивания официальных гимнов. На этот раз перед встречей с премьером Финляндии Анти Ринне.

До этого Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свое состояние она объясняла обезвоживанием и просила не беспокоиться о ее здоровье.