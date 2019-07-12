Немецкие СМИ намекнули на изгнание Меркель из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель хотела сама установить срок своего ухода из политики – и сделать это «добровольно и не будучи развалиной», но чем дольше она колеблется, тем менее вероятно, что ей это удастся, пишет немецкий таблоид Bild.

Издание называет Меркель «сильной женщиной, которая борется со слабостью». При этом канцлера критикуют за то, что она «стоически и даже упрямо» молчит о причинах очевидных проблем со здоровьем. Немцы наблюдают за ней «со смесью сочувствия и недоумения», говорится в статье Bild, содержание которой приводит «ИноСМИ».

«Я бы хотела в будущем определить правильный момент для ухода из политики. Это оказалось намного труднее, чем я думала до сих пор. Но я не хочу уходить полумертвой развалиной», – приводит таблоид выдержку из книги Меркель, написанной в 1997 году, когда нынешний канцлер занимала пост министра охраны окружающей среды.

«Канцлер, конечно, не полумертвая. Но правильный момент для ухода она, кажется, все-таки упустила. Неконтролируемый тремор – неприглядное свидетельство тому», – констатирует автор статьи.

Издание также объясняет, почему Меркель не покинула пост главы германского правительства в 2015 году. «В то лето кризис с евро и Грецией плавно перетек в кризис с беженцами. Отставка в такое время? Для Меркель это было бы равносильно дезертирству и поэтому даже не обсуждалось», – говорится в публикации.

Автор статьи не исключает, что Меркель сейчас сожалеет об этом своем решении, как и об участии в 2017 году в выборах в Бундестаг. «Было ошибкой идти на еще один срок – во всяком случае, оглядываясь назад, приходится это признать», – пишет Bild, добавляя при этом, что «в демократическом обществе лишь избиратели и никто другой имеют право ограничивать срок пребывания у власти».

Напомним, 10 июля канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи в ходе официального мероприятия. Позже представитель правительства ФРГ сообщил, что самочувствие Меркель в норме. Однако на следующий день на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен канцлер Германии слушала гимны стран сидя.

На следующей неделе Ангеле Меркель исполнится 65 лет, 14 из которых она находится у власти. Срок ее пребывания на посту канцлера заканчивается еще через два года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы со здоровьем не заставят Меркель уйти в отставку, но проблемы со здоровьем могут стать фактором, который сломает карьеру фрау канцелерин.