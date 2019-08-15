Футболист покончил с собой из-за постоянных травм

Футболист Джоэл Дарлингтон из Уэльса свел счеты с жизнью из-за постоянных травм и неудач.

Тело 20-летнего спортсмена было обнаружено в гараже. Из-за перелома руки Дарлингтон не смог пройти просмотр в «Манчестер Юнайтед». Кроме того спортсмен получил повреждение позвоночного диска, из-за чего он страдал от сильных болей в спине, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Post.

Из-за депрессии, возникшей в результате постоянных травм и неудач, юноша бросил колледж. Молодой человек выступал за юниорские сборные Уэльса. Дарлингтону предрекали спортивную карьеру и называли одним из самых талантливых молодых игроков.

В мае в возрасте 41 года покончил с собой чешский хоккеист и чемпион мира Адам Свобода.