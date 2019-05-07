Чешский чемпион мира по хоккею Свобода покончил с собой

Бывший голкипер сборной Чехии по хоккею и чемпион мира 2005 года Адам Свобода умер в возрасте 41 года, сообщила чешская федерация хоккея.

Согласно информации на сайте федерации, спортсмен покончил с собой.

Обстоятельства смерти хоккеиста выясняются.

В составе сборной Чехии Свобода становился чемпионом мира в 2005 году и был серебряным призером мирового первенства в 2006 году. На клубном уровне спортсмен успел поиграть в России за тольяттинскую «Ладу» и омский «Авангард».

Несколько лет назад покончил жизнь самоубийством бывший хоккеист московского «Динамо» словак Мирослав Глинка.