  • Новость часаМногоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
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    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    23 комментария
    2 октября 2026, 05:55 • Новости дня

    Украинский солдат пообещал прострелить ногу отказавшемуся воевать сослуживцу

    Солдат ВСУ пригрозил прострелить ногу сослуживцу за отказ выполнять приказы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский солдат обещал прострелить ногу сослуживцу с позывным Кит, который отказывался выполнять приказы, следует из радиоперехвата.

    Украинский солдат пообещал прострелить ногу сослуживцу с позывным Кит из-за его отказа выполнять приказы, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что военнослужащий саботировал ночные дежурства, игнорировал указания старшего по званию и проводил время лежа. «Я ему прострелю ногу и все. Тема закрыта», – заявил боец своему командиру.

    Командир подразделения, в свою очередь, также угрожал Киту, требуя от него неукоснительного выполнения поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинский командир приказал подчиненному расстрелять двух сослуживцев в Запорожской области.

    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения

    Военный эксперт Анпилогов: Темпы наступления российских войск заметно возросли

    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в течение июня – августа российские войска освободили 91 населенный пункт, то только за сентябрь под контроль ВС России перешли 52 населенных пункта. Увеличить темпы удалось во многом благодаря высокой мотивации военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В сентябре темпы наступления ВС России заметно возросли», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что на северо-востоке Харьковской области сформировался Волчанский котел: в окружение попала группировка ВСУ численностью около 2 тыс. человек. По его оценкам, это показатель качественных изменений, происходящих сейчас на фронте.

    «Украинской стороне становится все труднее удерживать оборону. Операция по замыканию и уничтожению Волчанского котла демонстрирует, что локальная устойчивость линии фронта снижается», – уточнил собеседник.

    На этом фоне аналитик отметил, что положение противника осложняется и на других направлениях. В частности, российская армия взяла в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. Причем, прорыв, осуществленный бойцами «Центра», несет для Украины куда более серьезные риски, чем, скажем, ситуация с Волчанским котлом.

    «Дело в том, что за Добропольем практически нет серьезных полевых укреплений, но именно там проходят две оставшиеся дороги снабжения группировки ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке – последнем «трехградии», которое еще удерживает украинская сторона», – пояснил Анпилогов.

    Похожая ситуация складывается и в Запорожской области, продолжил эксперт. Речь идет о городе Орехов, который с 2022 года служил передовой крепостью и ключевым узлом обороны противника, но сейчас все больше «проваливается» в оперативное окружение. «Падение» Орехова создаст для ВСУ крайне неблагоприятные условия.

    «ВС РФ смогут развивать наступление вдоль северного берега реки Конка. Именно эта водная артерия долгое время выступала главным препятствием для продвижения на Запорожье. Если Орехов будет освобожден, противник утратит естественную речную преграду, а наши бойцы продолжат развивать наступление на областной центр», – рассказал собеседник.

    Непростая ситуация для ВСУ складывается и в районе Сум. Как напомнил Анпилогов, с этого участка руководство Украины снимало подкрепления для того, чтобы пытаться деблокировать Волчанский котел. «Наши наступающие войска взяли последнюю линию обороны, проходившую по селам вокруг Сум. Местность здесь имеет выраженную географическую особенность: с севера, северо-востока и востока город окружен огромным лесным массивом – Сумским лесом», – указал спикер.

    По его словам, такая местность делает классическое механизированное наступление крайне сложным. Однако в эпоху господства дронов лесной массив дает наступающей стороне возможность скрытно концентрировать силы и продвигаться вперед.

    «Украинская сторона, причем даже в открытых источниках, оценивает перспективы обороны Сум весьма скептически. Следующим естественным шагом нашего наступления станет выход на окраины областного центра, после чего фактически начнется этап городских боев», – считает эксперт.

    «Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, то после ликвидации Волчанского котла логичным продолжением наступления ВС РФ станет продвижение вдоль берега Старого Оскола и далее вдоль Северского Донца. Развивая наступление и одновременно усиливая давление с юга – со стороны Доброполья, – мы сожмем украинский наступательный порыв в огромную дугу. Такая конфигурация фронта грозит оперативным окружением крупной группировки ВСУ», – полагает аналитик.

    Также, по его прогнозам, в ближайшее время произойдет перелом на Лиманском направлении, действия противника будут остановлены. «Украина, с одной стороны, в операции «Вивальди» пережигает резервы, а с другой, по сути, сама лезет головой в эту петлю будущего потенциального окружения. Я думаю, что развязка наступит раньше декабря», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, как напомнил Анпилогов, за весь 2025 год под контроль ВС России перешли 310 населенных пунктов. В течение июня – августа 2026 года российские войска освободили 91 населенный пункт, и только за сентябрь – 52. Ускорение темпов удалось обеспечить не столько за счет роста применения БПЛА или новой техники, сколько благодаря высокой мотивации военнослужащих, заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что Россия в сентябре освободила 52 населенных пункта в зоне СВО – такие выводы сделал ТАСС на основе данных Минобороны. Из них 27 н. п. пришлись на Харьковскую область. В частности, артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке региона.

    Кроме того, в Сумской области после освобождения Толстодубово российские военнослужащие сформировали буферную зону протяженностью около 8 км вдоль границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях четыре пункта управления ВСУ. Помимо этого, на запорожском направлении украинские войска отступают из-за серьезных потерь. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны сообщал, что российские силы освободили за 2025 год более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему освобожденные территории удерживает сила, а не признание других стран. Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как расширение российской зоны контроля после освобождения Петропавловки и Лозовой влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

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    1 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевские власти полностью остановили движение транспорта по Южному мосту через Днепр после взрывов и пожара в районе опорной части конструкции, сообщил глава города Виталий Кличко.

    «В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту приостановлено», – сообщил Кличко, передает ТАСС.

    Градоначальник уточнил, что специалисты организации «Киевавтодормост» приступили к осмотру конструкций. По его словам, взрывы произошли рядом с опорной частью сооружения.

    Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых запечатлен пожар на одной из колонн моста. Журналисты отметили, что возгоранию предшествовало несколько взрывов.

    Южный мост связывает два берега Днепра в Киеве. Сооружение используется как для автомобильного движения, так и для поездов Сырецко-Печерской линии метро. Автомобильная часть переправы была открыта в 1990 году, а железнодорожная – двумя годами позже.

    В конце сентября взрыв произошел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работу приостанавливали.

    В начале сентября Кличко сообщал о разрушении здания Службы безопасности Украины.

    В середине июля в украинской столице после серии ночных взрывов произошли сильные пожары.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    1 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью армия России нанесла удары по ключевым логистическим и коммуникационным узлам, а также морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных формирований.

    В ходе ночных атак беспилотниками были поражены важные стратегические объекты противника, сообщает Минобороны.

    В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр предприятия «Рента Логистик». В его складских помещениях располагался цех, где производились безэкипажные катера.

    Российские силы вывели из строя дата-центр HOSTING-UA. Через этот узел связи шла обработка разведывательной и служебной информации для нужд украинских войск.

    В Одессе и на территории области также зафиксированы попадания по значимым целям.

    Кроме того, в порту Черноморска поражено морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для снабжения подразделений противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в конце сентября был уничтожен супермаркет после удара.

    Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    Российские военные также атаковали электроподстанции в Киевской области.

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    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    1 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое в Харьковской области.

    Об освобождении за минувшие сутки трех населенных пунктов в Харьковской области говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе активного наступления в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое.

    Ведутся бои за освобождение Варваровки, Грачевки, Резниково и Сердобино. Кроме того, формирования противника уничтожаются рядом с Нефедовкой, Николаевкой и Хатним.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения за минувшие сутки составили до 30 военнослужащих, три бронемашины и наземный робототехнический комплекс.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

    Кроме того, подразделениями группировки взята под контроль Высокая Яруга в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Зарожного, Слатино, Липцов, Питомника, Соснового Бора и Циркунов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям тяжелой механизированной, аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Бояро-Лежачей, Великой Рыбицы, Коренека, Никольского и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Благодатовки, Грушевки, Изюмского, Ковалевки, Осиново, Пролетарского Харьковской области, Маяков и Пришиба ДНР.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, канадская бронемашина Senator и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Беленького, Василевской Пустоши, Дружковки, Клинового, Краматорскп, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих и бронетранспортер «Буцефал», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    Днем ранее российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

    А до этого освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь.

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    1 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Нанесены удары по Южному мосту в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о системных ударах по Южному мосту в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    По Южному мосту в Киеве нанесены удары в рамках системной кампании по его выводу из строя, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Вооруженные силы России осуществляют системную кампанию ударов по Южному мосту в Киеве, сообщает военный эксперт Борис Рожин в Max.

    По его словам, целью этой операции является полный вывод инфраструктурного объекта из строя. Рожин отметил, что данная задача сложна, но выполнима.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    В среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

    Военкоры сообщили о применении ракет «Циркон» при ночной атаке на Киев.

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    2 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    @ ГУ МЧС по Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область загорелся многоквартирный дом в Волгограде, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Возгорание локализовано. Бочаров поручил оперативным службам и местным властям оценить повреждения, продолжить ликвидацию последствий и подготовить пункты временного размещения для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие приступили к разбору межкомнатных перегородок в ульяновском многоквартирном доме, который получил наибольшие повреждения в результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Украинские беспилотники атаковали агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области.

    В результате удара украинских беспилотников по городу Трубчевску в Брянской области ранения получили 12 мирных жителей.

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    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    1 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Путин объяснил готовность к переговорам по Украине «верой в будущее»

    Tекст: Ольга Иванова

    На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.

    Во время пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Путин ответил на вопрос американского журналиста о переговорах. Президенту задали вопрос: почему он хочет идти на переговоры после стольких отказов, хотя Россия побеждает на земле. «После этого вопроса можно не отвечать», – ответил с долей иронии российский лидер. – «В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее».

    Продолжая уже серьезный разговор, Путин отметил, что смысл отдельных положений Минских соглашений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО Юго-Восток получает право на отделение. Президент напомнил и о переговорах в Турции, заявив, что их сорвал Борис Джонсон. По его словам, на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию не со стороны России, а со стороны США, и Москва согласилась на ряд из этих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер указал на желание Киева использовать диалог для остановки наступления Вооруженных сил России.

    Ранее глава государства назвал бывшего британского премьера Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса из-за срыва стамбульских договоренностей.

    При этом Москва выразила готовность подождать подходящего времени для возобновления мирного процесса.

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    1 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Украинский производитель ракет и дронов Штилерман ранен при покушении

    Хозяин украинской оружейной компании Fire Point Штилерман ранен при покушении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате вооруженного нападения пострадал совладелец крупного украинского предприятия по производству ракет и беспилотников Денис Штилерман, а его телохранитель был убит.

    Совладелец украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман ранен при покушении. О нападении на него сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

    «Появилась информация, что на главу Fire Point Дениса Штилермана было совершено покушение. Он получил ранение, его охранник погиб», – написал депутат в своем телеграм-канале.

    Гончаренко уточнил, что официального подтверждения покушения пока нет. Fire Point входит в число крупнейших украинских производителей ракетного вооружения и дронов.

    Ранее компания анонсировала планы по созданию баллистических ракет. Одним из бенефициаров предприятия выступает бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом главы Украины Владимира Зеленского. Предприниматель покинул страну после того, как ему предъявили обвинения в коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов Fire Point.

    Весной Денис Штилерман отказался продать половину акций компании Тимуру Миндичу за 1 млрд долларов. Ранее Центр противодействия коррупции Украины выявил связь этого производителя оружия с окружением Владимира Зеленского.

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    1 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Коц: В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир звена 40-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины капитан Марат Мамбетов погиб после поражения его истребителя МиГ-29 российской ракетой, сообщил военкор Александр Коц.

    Украинский летчик Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевого задания. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение после точного попадания российской ракеты, при этом попытка пилота катапультироваться оказалась неудачной, написал Коц в своем канале в Max.

    Мамбетов наносил удары ракетами и бомбами по позициям российских войск. Как отметил военный корреспондент, за все время проведения спецоперации на Украине не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая, когда украинский пилот выиграл бы воздушный бой и сбил российский самолет.

    Соединение, в котором служил летчик, носит имя «Призрак Киева». Этот собирательный образ появился в украинском информационном пространстве в первые дни спецоперации как легенда о неуловимом асе, якобы сбившем шесть российских самолетов за короткое время.

    Позднее командование Воздушных сил Украины признало этот персонаж вымыслом, однако в августе 2024 года Владимир Зеленский официально присвоил это название 40-й бригаде тактической авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом при попытке перехвата беспилотников «Герань» разбился истребитель F-16 Воздушных сил Украины.

    В июне в Сумской области массово пропали без вести военнослужащие украинской авиации.

    В прошлом году разбившийся пилот украинской армии оказался одним из летчиков подразделения «Призрак Киева».

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    1 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин: Противник ошибся, настаивать на ошибке может только идиот

    Tекст: Антон Антонов

    Противник просчитался в ставке на удары по России, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он добавил, что настаивать на ошибке может только идиот.

    Комментируя удары по домам членов избирательных комиссий, Путин заявил: «[Противник ожидал, что наше общество развалится], но ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то что-то менять в своих подходах».

    Путин подчеркнул, что попытки развалить российское общество и экономику не удались, отметив, что противники не ожидали такой консолидации и мужества граждан, а также стабильности финансовой системы и экономики России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.

    В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.

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