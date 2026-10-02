В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.