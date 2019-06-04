Песков оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма является авторитетным, опытным деятелем, но в данном вопросе важна позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил экс-президента Украины 80-летнего Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В октябре 2018 года он завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2018 года назначил экс-министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. До этого он представлял интересы Киева в подгруппе по безопасности. В мае Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.

Сообщалось, что Кучма планирует инициировать в ближайшее время новое перемирие в Донбассе на время сбора урожая.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ранее Кучма «ничего не решал в Минске», а был только «проводником линии, которая была продиктована Порошенко».

Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что в данный момент «роль играет не назначение Кучмы, а политика администрации Зеленского».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Кучме поручили Донбасс вместо пенсии.

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