В ЛНР оценили возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

«Роль играет не назначение Кучмы, а политика администрации Зеленского. От того, какую задачу получит Кучма и переговорщики, будет зависеть конструктивность переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя назначение Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Раньше «победоносных» результатов не было, потому что перед всей переговорной группой Киева не стояла задача договариваться. «Если постановка вопроса со стороны Зеленского изменится, то есть перспектива для конструктивного диалога», – пояснил советник главы ЛНР, представитель провозглашенной республики на мирных переговорах в Минске Родион Мирошник.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил экс-главу украинского государства Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Кучма занимал эту же должность до октября прошлого года. По решению Петра Порошенко, представителем был назначен экс-министр обороны Евгений Марчук.

Мирошник отметил: с одной стороны, назначение Кучмы – это хорошо, потому что после его ухода ощутимых изменений в переговорах не было, а нервозности было гораздо больше. Кроме того, политический вес Кучмы выше, чем у Марчука.

«Однако, с другой стороны, и за предыдущие четыре года с представительством Кучмы тоже не было никаких победоносных результатов. Притом, что были достигнуты договоренности по безопасности и экономике, было подписано около десятка соглашений о режиме прекращения огня, были проведены обмены, обсуждались вопросы амнистии и особого статуса. От того, какую задачу получит Кучма и переговорщики, будет зависеть конструктивность заседания 5 июня», – заключил советник главы ЛНР.

По его словам, уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой. Зеленский также заявил, что есть новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе. «У нас есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», – сказал он. Кучма заявил, что согласился на предложение Зеленского, «потому что Украина переживает нелегкие времена в истории».

Добавим, что Кучма уже сделал первые заявления в новом качестве. Он, в частности, признал, что в минском процессе остаются вопросы, которые требуют от Украины предпринять ряд законодательных шагов. Как сообщает ТАСС, в понедельник на встрече с Владмиром Зеленским Кучма отметил, что «проблема безопасности – один из главных вопросов». «Но есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины», – добавил вновь назначенный представитель Киева.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, на встрече с президентом Кучма также сообщил, что планирует инициировать в ближайшее время новое перемирие в Донбассе на время сбора урожая.