Нефть подорожала из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на фоне сохраняющихся опасений относительно геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,26% – до 62,17 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на WTI поднялась на 0,19%, составив 52,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку стоимости нефти продолжают оказывать геополитические опасения. В четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. Москва призывала провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивала, что пока рано делать выводы о виновности Ирана.

Между тем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры. С такими же обвинениями выступили США, Великобритания и разведка Израиля. Между тем Германия не поверила американским «доказательствам» вины Ирана в подрыве танкеров. Иран также отрицает причастность к инцидентам.