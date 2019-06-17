Пушков поддержал критику в адрес Дуды за слова о русских

Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего президента Польши Анджея Дуду за слова о смелости русских.

«Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, – «очень неумная бестактность». Это еще мягко сказано», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Дуда во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего». Залевский, комментируя слова польского лидера, заявил, что Дуда проявил «неумную бестактность».