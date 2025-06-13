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Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю
Иран запустил третью ракетную волну атак по территории Израиля
Иранские военные приступили к третьему этапу ракетных ударов по территории Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.
Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран начал третью волну ракетных атак по Израилю в пятницу вечером, передает РИА «Новости».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале IRIB около 22.00 по московскому времени, указано, что началась третья волна ракетного удара.
Иран подтвердил начало операции «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля. Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.
Иран начал операцию против Израиля вечером пятницы, заявив о готовности ответить на удары по Тегерану.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль пожалеет о своих действиях.