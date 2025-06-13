Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю

Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель израильских служб отметил, что была проведена целенаправленная операция по сбору информации о высших иранских военных, сообщил Fox News, передает РИА «Новости».

Чиновник заявил телеканалу: «Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание».

Он подчеркнул, что удалось узнать больше о ключевых фигурах командования и использовать эти сведения для влияния на их решения.

Напомним, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.