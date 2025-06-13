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При ударах Ирана по Израилю пострадали пять человек
Служба скорой помощи Израиля сообщила о пяти раненых после обстрела Ирана
В центральном округе Дан в Израиле пятеро жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны Ирана, сообщила в пятницу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
Пять человек получили различные ранения в центральной части Израиля в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, передает РИА «Новости».
Все пострадавшие сейчас получают необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе израильской службы скорой помощи MDA.
По данным медиков, все инциденты произошли в округе Дан. Один из пострадавших получил травмы средней тяжести, остальные четверо – легкие ранения от осколков.
Пострадавших оперативно эвакуировали в больницы Ихилов и Шиба, которые находятся в Тель-Ха-Шомере. Медики отмечают, что их состояние контролируется, и необходимое лечение продолжается.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары Израиля и заставит его пожалеть о содеянном.
Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению спрятаться в убежищах.
Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.