При ударах Ирана по Израилю пострадали пять человек

Служба скорой помощи Израиля сообщила о пяти раненых после обстрела Ирана

Tекст: Вера Басилая

Пять человек получили различные ранения в центральной части Израиля в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, передает РИА «Новости».

Все пострадавшие сейчас получают необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе израильской службы скорой помощи MDA.

По данным медиков, все инциденты произошли в округе Дан. Один из пострадавших получил травмы средней тяжести, остальные четверо – легкие ранения от осколков.

Пострадавших оперативно эвакуировали в больницы Ихилов и Шиба, которые находятся в Тель-Ха-Шомере. Медики отмечают, что их состояние контролируется, и необходимое лечение продолжается.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары Израиля и заставит его пожалеть о содеянном.

Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению спрятаться в убежищах.

Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.