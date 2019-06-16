Дуду раскритиковали в Польше за «неумную бестактность» о русских

Президент Польши Анджей Дуда проявил «неумную бестактность», когда сказал, что поляки «намного храбрее русских» и могут «сражаться до конца независимо ни от чего», пишет журналист Томаш Залевский в своей статье на портале Polityka.

«К сожалению, мы не в первый раз увидели, что, когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами», – передает РИА «Новости» слова Залевского.

Таким образом Дуда попытался ответить на вопрос, является ли Россия польским союзником, но нанес русскому народу «удар ниже пояса», пишет автор статьи.

«Говорить, что народ, который в годы Второй мировой войны потерял более 20 млн человек, чьи сотни тысяч солдат погибли в Сталинграде (благодаря чему удалось переломить ситуацию в пользу союзников), а также в других битвах на восточном фронте, не обладает высшим мужеством – это как минимум очень неумная бестактность», – подчеркивает Залевский.

Он отметил, что рассуждения Дуды о храбрости поляков – это «эмоциональный поток сетований и жалоб вечно страдающего и измученного историей» народа.

Напомним, Дуда после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил желание, чтобы Россия была другом его страны. При этом глава республики заявил, что поляки, в отличие от русских, якобы «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом высказывании Дуды.