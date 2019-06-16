Дуду раскритиковали в Польше за «неумную бестактность» о русских

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16 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме

По официальным данным, больше 2 тысяч американских оккупантов пропали без вести во ВьетнамеФото: Horst Faas/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Киев заключил удивительное соглашение с Вашингтоном – он пообещал найти и опросить еще живых украинцев, воевавших во Вьетнаме с советской стороны, с целью поиска «пленных и пропавших без вести» граждан США. Нельзя исключить, что ветераны укажут, где во вьетнамских джунглях остались могилы американских солдат. Но, скорее всего, таким способом Киев просто хочет лишний раз выслужиться перед Америкой. Подробности...
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«И по возможности не выходить на улицу»

Полиция разыскивает Сергея Помазуна по подозрению в массовом убийстве в центре БелгородаФото: 31.mvd.ru
Сравнить действия российских и американских правоохранительных органов получили возможность жители Белгорода. Как и в Бостоне, в Белгороде объявлена облава на подозреваемого в громком преступлении, жителям города тоже рекомендуется не выходить на улицу. Очевидцы уже рассказали, как произошла трагедия и что было сразу после нее. Подробности...
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Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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            Дуду раскритиковали в Польше за «неумную бестактность» о русских

            16 июня 2019, 20:36

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент Польши Анджей Дуда проявил «неумную бестактность», когда сказал, что поляки «намного храбрее русских» и могут «сражаться до конца независимо ни от чего», пишет журналист Томаш Залевский в своей статье на портале Polityka.

            «К сожалению, мы не в первый раз увидели, что, когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами», – передает РИА «Новости» слова Залевского.

            Таким образом Дуда попытался ответить на вопрос, является ли Россия польским союзником, но нанес русскому народу «удар ниже пояса», пишет автор статьи.

            «Говорить, что народ, который в годы Второй мировой войны потерял более 20 млн человек, чьи сотни тысяч солдат погибли в Сталинграде (благодаря чему удалось переломить ситуацию в пользу союзников), а также в других битвах на восточном фронте, не обладает высшим мужеством – это как минимум очень неумная бестактность», – подчеркивает Залевский.

            Он отметил, что рассуждения Дуды о храбрости поляков – это «эмоциональный поток сетований и жалоб вечно страдающего и измученного историей» народа.

            Напомним, Дуда после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил желание, чтобы Россия была другом его страны. При этом глава республики заявил, что поляки, в отличие от русских, якобы «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом высказывании Дуды.


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