Дуда сказал, в чем поляки превосходят россиян

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил желание, чтобы Россия была другом его страны. При этом глава республики считает, что поляки, в отличие от россиян, «более смелые».

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом, по его словам, поляки, в отличие от россиян, «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Около четырех минут на совместной пресс-конференции с Трампом Дуда рассказывал о том, что «Россия всегда хотела захватить часть территории Польши» и о том, как страна была «оккупирована» в советское время.

Монолог Дуды был ответом на вопрос американского журналиста о том, считает ли он Россию другом или противником Польши.

Трамп с улыбкой назвал вопрос «подстроенным», а позднее прокомментировал выступление Дуды, заявив, что рассчитывает на «отличные отношения» между Россией и Польшей. «Надеюсь, и у нас (США – прим. ВЗГЛЯД) будут отличные отношения с Россией», – сказал американский лидер.

Ранее в среду Трамп также заявил о возможных санкциях против участников «Северного потока – 2», назвав при этом лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере продажу СПГ из США в ЕС.