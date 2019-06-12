Трамп назвал лучшее «средство» против «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп заявил о возможных санкциях против участников «Северного потока – 2», назвав при этом лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере продажу СПГ из США в ЕС.

«Мы рассматриваем это», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о намерении США ввести ограничительные меры против участников проекта «Северный поток – 2», передает ТАСС.

Однако американский президент признал, что участники проекта ничего не нарушают, а действуют в своих интересах. «У людей есть право делать то, что они хотят делать», – отметил глава администрации США.

«Когда вы даете России огромную часть энергетического рынка, когда ее газ идет в Германию... Но что я думаю, у нас есть кое-что получше – много СПГ... И, я думаю, это как раз реальный выход», – сказал Трамп, сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, он раскритиковал Германию за решение строить трубопровод. «Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме [этого] трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию. Как такое может быть? Мы (США) защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии», – возмутился он.

Напомним, в мае министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В Кремле в ответ выразили уверенность, что проект будет реализован, а в МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток – 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил поведение США на энергетическом рынке со временами Дикого Запада.

Газета ВЗГЛЯД писала, помешают ли новые санкции строительству газопровода и чем могла бы ответить Россия.

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