Песков сравнил поведение США с временами Дикого Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал поведение Соединенных Штатов на энергетическом рынке.

«Вместо честной конкуренции с «Северным потоком – 2» США предпочли действовать в Европе, как во времена Дикого Запада. Они показали оружие и сказали европейцам, что те будут покупать американский газ, и наплевать, что он по меньшей мере на 30% дороже российского газа», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что «Северный поток – 2» выгоден поставщикам и покупателям, кроме того, он внесет большой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Напомним, 21 мая министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В Кремле в ответ выразили уверенность, что проект будет реализован. В МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток – 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что проводит в отношении России наиболее жесткую политику, в том числе выступая против «Северного потока – 2».

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