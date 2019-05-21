В Кремле ответили на угрозу санкций США против «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «Северный поток – 2» во многом реализован и есть уверенность, что он будет запущен.

«Во многом проект уже реализован, и, скажем так, есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», – заявил Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Он также прокомментировал и ситуацию с заявлением министра энергетики США Рика Перри о намерении ввести санкции в отношении «Северного потока – 2».

«Это международный проект, в котором участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов. Проект в большой части уже реализован, обеспечено в большой части финансирование этого проекта, и он продвигается достаточно быстрыми темпами. Проект этот в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что ранее Путин уже высказывался о подобных действиях Вашингтона, называя их «недобросовестной конкуренцией».

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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