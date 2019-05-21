МИД прокомментировал планы США ввести санкции против «Северного потока – 2»

Москва настаивает, что проект «Северный поток – 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя планы США ввести санкции против проекта газопровода.

По словам дипломата, «Северный поток – 2» – «абсолютно коммерчески обоснованный» проект, который отвечает энергетическим интересам Европы, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что некоторые страны пользуются негодными геополитическими инструментами, чтобы обеспечить себе более выгодные условия для экономической деятельности, попросту говоря, заставить европейцев покупать американский дорогой газ», – заявил Грушко в кулуарах Европейской конференции клуба Валдай.

Он подчеркнул, что США лишают Европу более выгодных условий поставок газа. «Все эти заявления в цепи этого абсолютно бесцеремонного, беспрецедентного нажима на европейцев, которым просто выкручивают руки и не дают им реализовать проект, который в их собственных интересах. В конечном счете все зависит от того, насколько сами европейцы смогут занять позицию, которая прежде всего отвечает их собственным интересам, а не каким-то геополитическим конструкциям», – добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также, что «Северный поток – 2» во многом реализован и есть уверенность, что он будет запущен.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». Предполагается, что палата представителей и сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2.

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