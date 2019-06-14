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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Нужны ли России новые авианосцы

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцемФото: Лев Федосеев/ТАСС
Появились новые сообщения о начале разработки Россией проекта авианосца – на этот раз атомного. Это вновь сделало актуальным вопрос, который российские моряки обсуждают десятилетиями: нужен ли стране авианосный флот, где его размещать и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым кораблем, ТАВКР «Адмирал Кузнецов»? Подробности...
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Президент Польши перепутал смелость с глупостью

«Польский Прометей, или Аллегория на побежденную Польшу» - картина французского художника Ораса Верне о польском восстании против России в 1830-м годуФото: Ораса Верне
Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских, вызвало насмешки в России. Однако за этим заявлением стоит вполне объяснимое самосознание наших соседей, которое нужно учитывать в процессе собирания русского мира и выстраивания наших отношений с Западом. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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            Президент Польши перепутал смелость с глупостью

            «Польский Прометей, или Аллегория на побежденную Польшу» - картина французского художника Ораса Верне о польском восстании против России в 1830-м году   14 июня 2019, 08:20
            Фото: Ораса Верне
            Текст: Петр Акопов

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            Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских, вызвало насмешки в России. Однако за этим заявлением стоит вполне объяснимое самосознание наших соседей, которое нужно учитывать в процессе собирания русского мира и выстраивания наших отношений с Западом.

            Дональд Трамп уже не первый раз принимал президента Польши Анджея Дуду в Белом доме. Но в этот раз два руководителя даже ответили на вопросы журналистов. Спрашивали, естественно, и про Россию: о том, как она отреагирует на усиление американского присутствия в Польше.

            Ведь по итогам переговоров Трамп хвалил Дуду за контракт на американские F-35 и беспилотники, за решение увеличить численность американских войск с 4,5 до 5,5 тысяч. И за готовность развернуть в Польше штаб американской дивизии, с аэродромом и учебным центром:

            «Польское правительство построит эти объекты, а для США это ничего не будет стоить. Мы благодарим президента Дуду и польский народ за партнерство в продвижении нашей общей безопасности».

            Трамп поставил Польшу в пример Германии: вот мы защищаем Германию от России, а она платит ей миллиарды за газ. Поляки же покупают американский сжиженный. В ходе поездки Дуды договорились о дополнительных объемах еще на восемь миллиардов долларов. Так что войска будут перебрасывать в Польшу из Германии, может, и не одну тысячу, а две.

            Дуду спросили о реакции России – он, естественно, ответил, что «она первая начала»:

            «Я не ожидаю от Москвы какой-то особой реакции, ведь она и так занимается вооружением Калининградской области, уже давно ставшей самым милитаризованным регионом в Европе. Шаги, которые совершает сейчас Североатлантический альянс, Польша, США  это, по сути, ответ на то, чем занимается Россия в Калининградской области, а также, в частности, на ее масштабные учения в Белоруссии».

            Припомнив России «нападение на Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м», Дуда заявил, что «Россия всегда хотела захватить польские земли», и вообще Польша была «оккупирована» в советское время. Поэтому Польша не хочет попадать в сферу российского влияния, и он твердо уверен в том, что

            «это самое большое желание польского народа – быть частью Запада с политической точки зрения».

            При этом от шанса на дружбу с Россией (отвечая на вопрос друг она или враг) польский президент не отказывался:

            «Меня сегодня спрашивали, можно ли назвать Россию другом Польши. Мне бы очень хотелось, чтобы она была другом, чтобы наши отношения складывались как можно лучше. Я бы очень хотел, чтобы развивались политические, межчеловеческие, научные, экономические контакты. Условие одно: должны соблюдаться нормы международного права, его основные принципы, поскольку это основа мировой безопасности, гарантия мира. Сейчас Россия их не соблюдает».

            То есть Россия виновата в том, что нет нормальных отношений, а поляки совсем не против:

            «Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша. За исключением одного  я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца, несмотря ни на что. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».

            Вот это утверждение о том, что поляки храбрее русских и способны бороться до конца, как во Второй мировой, и вызвало насмешки в России. Понятно, что тут же вспомнили о том, как в 1939-м Гитлер разбил польскую армию за две недели, как советские войска освобождали Польшу в 1944-м. Это все понятно нам. Но поляки действительно считают себя самыми смелыми, храбрыми и стойкими. И объясняют все свои неудачи происками врагов, особенно соседей – русских или немцев, или и тех и других вместе. Учитывая то, что с немцами поляки теперь в одной лодке (Евросоюз и шире – Запад), то понятно, что выгоднее сравнивать себя с русскими, особенно перед внешним миром.

            Что нам с этим делать – посмеяться и забыть?

            Нет. Поляки, двоюродные братья русских, разошлись с нами тысячу лет назад. Одни стали католиками, другие православными. Поляки были западной частью славянского мира. Они всегда соприкасались с немцами, воюя и постепенно уступая им территории. Но и с русскими воевали, и были периодически сильнее нас. Два славянских государства конкурировали и враждовали.

            «Поляки в Кремле» – последнее по времени поражение России, смута, чуть было не стоившая нам самостоятельности. Но это было четыреста лет назад. И с тех пор польское могущество лишь убывало, а русское лишь росло. Уже в середине 17-го века мы вернули себе Киев, а спустя еще век с небольшим, вместе с немцами, положили конец и польскому государству как таковому.

            Не совсем, конечно – Царство Польское могло существовать и существовало какое-то время в составе России с огромными правами самоуправления, пока своими неспровоцированными восстаниями поляки не ограничили их. Сто лет назад Польша восстановила свою независимость, уведя от России и часть населенных украинцами и белорусами земель. Но потом вновь попала под раздел, снова инициированный германцами.

            После войны поляки входили в состав социалистического лагеря. Но хотя периодически и бузили, ни о какой оккупации русскими речи, конечно, не было. Уже почти тридцать лет Польша считает себя свободной. Хотя, перестав зависеть от Москвы, она тут же попала в зависимость от Запада.

            При этом и в Евросоюзе поляки ведут себя так, как будто являются центром Вселенной. Да, 40-миллионная страна относится к числу крупнейших в ЕС. Но при этом ее политический, экономический и исторический вес не сравним с Германией или Францией. Однако поляки пытаются играть сразу на всех противоречиях, притом не только внутри ЕС: выступают с резко антироссийских позиций, всячески поддерживают политику по отрыву Украины от России, предлагают себя США в качестве противовеса Германии и Западной Европе в целом.

            Понятно, что Польша воспринимает Россию как более удачливого и сильного родственника (уже, правда, очень далекого), смешивая зависть, страх, презрение. Высокомерие – мы европейцы, вы азиаты – ровно по той же схеме, по которой сейчас пытаются конструировать «Украину – не Россию».

            Ориентация на Запад, с одновременной ссорой с германцами, которые исторически все равно были и будут ядром Западной Европы, и попыткой стать «союзником» французов, англичан, американцев, любого противника немцев.

            Постоянное провоцирование у Запада страхов перед Россией и подыгрывание самым русофобским силам. Весь этот «польский набор» хорошо известен по поведению в прошлые века и уже в наши дни.

            Сколько уже раз в польской истории попытка сделать ставку на далекого сильного игрока приводила к катастрофе? Поссориться с ближайшими соседями, русскими и немцами, а при случае еще и стравливать их между собой – а потом возмущаться тем, что опять потеряли независимость? Это любимая польская игра. В ней они действительно проявляют безоглядную смелость. Только называется она не храбростью – а глупостью.


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