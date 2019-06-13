Соловьев ответил на слова о превосходстве поляков над русскими в смелости

«Мы понимаем оскорбленные чувства Дуды, только непонятно, кто его оскорбил. По крайней мере, не Россия и не русский солдат, который освободил прекрасно воюющих поляков от нацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки, в отличие от русских, «более смелые».

Владимир Соловьев отметил, что такое сравнение несколько странно для серьезного человека. По его мнению, в Дуде говорит историческое чувство обиды.

«Поляки действительно великолепно сражаются, это хорошо известно в истории, не надо их недооценивать. В то же время напомню, что как бы поляки доблестно ни сражались, они не смогли противостоять германской армии в 1939 году. Давайте не будем считаться, а будем объективны», – добавил телеведущий.

«При всем уважении к польской доблести, хотелось бы отметить, что русский народ – народ-победитель. Так было, есть и будет всегда», – заключил Соловьев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил желание, чтобы Россия была другом его страны. При этом глава республики считает, что поляки, в отличие от русских, «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».