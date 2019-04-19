Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия не смогла повлиять на исход голосования в ходе американских президентских выборов 2016 года.

«Все, что русские сделали в отношении выборов 2016 года, было сделано, когда [Барак] Обама был президентом. Ему говорили об этом и он ничего не сделал! Самое главное, что это не повлияло на голосование», – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией.

В четверг Минюст США опубликовал сокращенную версию доклада Мюллера, не содержащую конфиденциальной информации. Сразу после этого Трамп заявил демократам, что «игра окончена».

Трамп также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Демократы, в свою очередь, обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в искажении итогов расследования Мюллера. В Минюсте США претензии демократов к изложению доклада Мюллера назвали дикостью.

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