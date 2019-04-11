Тимошенко пошутила над анализами Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления на Киевском форуме по безопасности после президента Петра Порошенко сказала, что чувствует себя беспокойно, так как предыдущий оратор сдал все анализы, а она нет.

«Я очень дискомфортно себя тут чувствую, потому что я знаю, передо мной выступал главный оратор (Порошенко – ред.), который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?» – передает вопрос Тимошенко РИА «Новости».

Она также отметила, что сдача анализов сегодня на Украине – «очень мощный украинский тренд», поэтому «если в него не попадаешь, то ощущаешь дискомфорт».

Напомним, одним из условий участия в дебатах Владимир Зеленский предложил сдать анализы на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов. Оба кандидата сдали анализы, но в разных лабораториях, тесты показали отрицательные результаты.

После этого боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам пройти обследование во Всемирном антидопинговом агентстве. Порошенко повторный анализ сдал, а Зеленский отказался.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что могут показать анализы кандидатов.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые по итогам первого тура набрали 15,95% и 30,24% голосов соответственно.