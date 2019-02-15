Москва осудила теракт в индийском Кашмире

Россия осуждает нападение террористов на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир, сообщили в МИД.

«Решительно осуждаем подлое нападение террористов на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли более 40 военнослужащих. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в заявлении МИДа.

Дипломаты выразили уверенность в том, что это «кровавое преступление» будет должным образом расследовано, а его организаторы и исполнители будут наказаны.



«Подтверждаем неизменную поддержку со стороны России правительству дружественной Индии в решительной борьбе с терроризмом», – сообщили в ведомстве.



Ранее в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал жестко ответить Пакистану на теракт в Кашмире.

Напомним, в четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли 44 человека (по другим данным – 45 человек).