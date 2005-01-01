Индия пригрозила Пакистану жестким ответом за теракт в Кашмире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал жестко ответить Пакистану на осуществленный террористом-смертником взрыв рядом с военной колонной в Кашмире, в результате которого погибли 44 человека.

«Мы ответим подобающе, нашему соседу не будет позволено дестабилизировать нас», – приводит Reuters слова Моди.

«Силы, стоящие за этим террористическим актом, будут обязательно наказаны. Те, кто совершил этот отвратительный поступок, заплатят высокую цену», – цитирует Моди ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Ответственность за взрыв в Кашмире взяла на себя базирующаяся в Пакистане исламистская группировка боевиков «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая ставит целью отделение города от Индии. Правительство Индии заявило, что располагает неопровержимыми доказательствами причастности Пакистана к этому нападению. Исламабад отверг эти утверждения.

Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что власти страны намерены лишить Пакистан всех торговых привилегий, предоставленных стране в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Речь идет о таможенных льготах, преимуществах в отношении внутренних налогов и сборов на производство, обработку и обращение импортируемых товаров.

Напомним, в четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли 44 человека (по другим данным – 45 человек).

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с жертвами теракта в штате Джамму и Кашмир на севере страны. «Решительно осуждаем это жестокое преступление. Его исполнители и заказчики, несомненно, должны понести заслуженное наказание», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане – остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.