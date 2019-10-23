Посол в США напомнил о скором освобождении Бутиной

Формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию нет, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов в Facebook посольства напомнил, что в пятницу «истекает срок заключения» Бутиной, после чего она «подлежит депортации в Россию». На высылку может потребоваться «несколько дней и более», хотя «формальных препятствий для ее возвращения нет».

Российские дипломаты обратились за разъяснением процедуры в Госдеп, где заверили, что «все правила и предписания соблюдаются». Обращение российской стороны передано в Белый дом, минюст США и американское бюро тюрем.

Среди вероятных сложностей Антонов указал на «удаленность тюрьмы от международного аэропорта, наличие/отсутствие свободных мест на авиарейсах». Определенное время россиянка может провести в депортационном центре.

На вопрос о том, когда Бутина может вернуться в Россию, Антонов ответил: «Это зависит от американских властей, во многом от службы федеральных маршалов, которая не раскрывает конкретную информацию под предлогом обеспечения безопасности».

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что Бутина «сможет быть дома, возможно, в субботу», если «покинет тюрьму в пятницу утром и ее заберут агенты миграционной службы», передает РИА «Новости».

При этом россиянку должны сопровождать до Москвы два сотрудника миграционной службы. Их ведомству запрещено тратить деньги налогоплательщиков на перелет иностранными авиакомпаниями, так что самолетом «Аэрофлота» Бутина в этом случае не полетит.

Дрисколл сообщил, что из США Бутину, вероятно, доставят в одну из Европейских стран, а перед последним перелетом россиянка сможет сделать телефонный звонок.

«Она позвонит и скажет мне, что садится на такой-то рейс и будет в Москве через, например, четыре часа», – сообщил Дрисколл.

Полученную информацию адвокат планирует сообщить отцу Бутиной.

В конце апреля суд США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту часть срока Бутина уже отбыла под стражей.

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