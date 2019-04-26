Суд США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», сообщает РИА «Новости».

Суд также одобрил депортацию Бутиной в Россию после отбытия срока наказания.

Сообщается, что она попросила прощения у суда и заявила, что не регистрировалась агентом по незнанию. «Я не зарегистрировалась, потому что не знала (что это нужно). Но незнание закона не освобождает (от ответственности)», – заявила Бутина, выступая с последним словом.

«Я разрушила свою жизнь... Моя репутация разрушена и в моей стране, и за рубежом», – добавила она.

Бутина также сообщила, что искренне хотела улучшения отношений России и США и «никому не причинила вреда», и выразила надежду когда-нибудь вернуться в штаты.

Во время заседания адвокат Бутиной Альфред Керри заявил: «Мария не шпионка, не имеет отношения к разведке, она никогда не работала на власти России». Он отметил, что она не знает секретов и вообще не занималась какой-либо разведдеятельностью.

«Мария никогда не крала документов, не подкупала официальных лиц, не лгала следователям и не направляла средства Национальной стрелковой ассоциации (США, с которой она общалась)», – сообщил адвокат.

Прокурор Эрик Кеннерсон в суде заявил, что Мария Бутина была не просто студенткой в США, а российским агентом. «В этом деле подзащитная действовала в США в качестве агента иностранной державы. Она действовала в интересах России», – сказал он.

Однако Керри назвал неправдой эти предположения и попросил учесть признание Бутиной. Прокурор Кеннерсон отметил, что «Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием».

Позже стало известно, что суд одобрил высылку Бутиной из США в Россию после отбытия наказания. «Мы ожидаем, что Мария вернется в Россию может быть осенью, в ноябре», – сообщил адвокат Роберт Дрисколл, напомнив, что приговор включает время, которое Бутина уже провела в тюрьме до суда.

Дрисколл также уточнил, что приговор вряд ли будет обжалован. «Есть некоторые ограниченные возможности в этой ситуации, поскольку мы приняли сделку о признании вины. Я обсужу их (с Бутиной). Но не думаю, что будет много сделано в этом направлении», – пояснил он, уточнив, что апелляция может занять больше времени, чем оставшиеся 9 месяцев тюрьмы.

Напомним, Мария Бутина была задержана летом 2018 года, позже она призналась по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, и согласилась заключить сделку со следствием.