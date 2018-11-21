В Совфеде объяснили появление второго названия у Кемеровской области

«Кузбасс – звучит мощно и красиво». Так член Совета Федерации, секретарь регионального отделения партии ЕР Алексей Синицын прокомментировал дополнительное название, появившееся у Кемеровской области.

На сессии совета народных депутатов Кемеровской области в двух чтениях были приняты поправки в ее Устав, согласно которым наименования «Кемеровская область» и «Кузбасс» теперь равнозначны.

«С момента своего рождения я живу в Кемеровской области и сколько помню, жители моего региона в межличностном общении использовали для самоидентификации название «кузбассовцы». Это объединяющий термин, символ нашего единства как жителей одного региона», – написал Синицин в своем Facebook.

Сенатор пояснил, что термин «Кузбасс» образован от сочетания частей названия Кузнецкого угольного бассейна, находящегося на территории Кемеровской области, где и ведется его промышленное освоение.

В ходе использования значение термина модернизировалось и сейчас термин «Кузбасс» в разговорном и печатном языке используется как синоним термина «Кемеровская область», уточняет он.

«Значительно чаще я и мои земляки используем это неофициальное название. Я думаю, и многие согласятся со мной, что «Кузбасс» звучит мощно и красиво», – заявил Синицын.

Именно этим, по мнению сенатора, объясняется огромное количество обращений, поступивших в адрес совета народных депутатов в поддержку инициативы уравнять и юридически закрепить за регионом два названия.

Синицын также сообщил, что принятие данного закона не повлечет дополнительных затрат: «Термины «Кузбасс» и «Кемеровская область» будут равнозначны, то есть все документы и наименования, выпущенные ранее, не будут подлежать замене», – подчеркнул он.

Напомним, ранее совет народных депутатов Кемеровской области в первом чтении одобрил в качестве второго официального названия региона слово «Кузбасс».