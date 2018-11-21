Одобрено второе официальное название Кемеровской области

Совет народных депутатов Кемеровской области в первом чтении одобрил в качестве второго официального названия региона слово «Кузбасс»; второе чтение законопроекта пройдет в пятницу, сообщил представитель областного парламента.

Источник сообщил, что депутаты в первом чтении единогласно одобрили «поправки в устав Кемеровской области, которые предусматривают равнозначное использование наименования региона «Кемеровская область» и «Кузбасс», передает РИА «Новости».

Второе чтение законопроекта состоится в пятницу; по словам представителя областного парламента, есть основания полагать, что мнение депутатов не изменится.

Отмечается, что после окончательного утверждения областным парламентом депутаты вместе с исполнительной властью региона подготовят обращение к президенту России, который сможет своим указом внести соответствующие изменения в статью Конституции.

В октябре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил законодательно закрепить за регионом название «Кузбасс» и призвал местных жителей высказать мнение на этот счет на его личном сайте и других интернет-площадках.

Позже Цивилев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил, что больше 80% проголосовавших выступают за то, чтобы термин «Кузбасс» имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область.