Эдгард Запашный готовится перенести серьезную операцию в Германии

Директор большого московского цирка и дрессировщик Эдгард Запашный сообщил в социальных сетях о том, что находится сейчас в больнице Германии из-за травмы колена.

«Русские врачи поставили мне диагноз – полный разрыв передней крестообразной связки колена!» – написал дрессировщик в своем Instagram.

Он рассказал, что первый разрыв связок случился в 2005 году во время неудачного завершения трюка при прыжках на лошадь. Сейчас, по словам артиста, ситуация повторилась. После новогоднего шоу в Лужниках он решил провести «небольшую операцию».

«А в перспективе через 10-15 лет мне придется заменить коленный сустав на искусственный», – поделился Запашный с подписчиками.

Сейчас дрессировщик находится на обследовании в немецкой клинике у профессора Ицбики, которого пациент считает одним из лучших в мире хирургов.