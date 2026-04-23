СТЦ сообщил о разработке малозаметных беспилотников «Орлан»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Специальный технологический центр» (СТЦ) ведет разработку новых малозаметных беспилотников серии «Орлан», передает ТАСС. Официальный представитель организации сообщил на международной выставке Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре, что основной задачей является снижение заметности аппаратов как для радаров, так и визуально.

«Испытания новых аппаратов проводятся всегда, эти вопросы требуют своей разработки, улучшения. Точно так же растет количество целевых нагрузок, их также надо испытывать и готовить к производству. Какими будут новые «Орланы», зависит от заказчика. Форм-фактор определяет заметность БПЛА. Конечно же, заказчик намерен поставить нам такие требования, чтобы «Орланы» было меньше видно на радарах и визуально. Поэтому при сохранении функционала интересует уменьшение размеров БПЛА», – рассказал представитель СТЦ.

Он отметил, что испытания новых моделей проходят регулярно, а вместе с этим увеличивается количество тестируемых целевых нагрузок, которые также требуют подготовки к массовому производству. Снижение размеров БПЛА должно обеспечить их меньшую заметность при сохранении ключевых функций.

Экспозиция СТЦ стала частью объединенной российской презентации «Рособоронэкспорта» на выставке в Куала-Лумпуре. Среди представленной продукции – основной разведывательный беспилотный комплекс «Орлан-10», который используется для различных задач наблюдения и сбора данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке в Малайзии разработчики впервые представили учебную программу для подготовки операторов беспилотников «Орлан».

Ранее производитель заявил об уникальных характеристиках этих многофункциональных разведывательных комплексов.

Специальный технологический центр также анонсировал показ аппаратов «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на Международной выставке Dubai Airshow 2025.