Программу для операторов «Орлана» впервые показали в Малайзии
Учебная программа для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов «Орлан» впервые была представлена в Малайзии на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA), передает ТАСС. На стенде «Специального технологического центра» (СТЦ) посетители могли лично ознакомиться с возможностями программы.
Официальный представитель организации отметил: «В рамках стенда СТЦ впервые посетителям выставки DSA в Малайзии предоставляется возможность поработать в учебной программе для подготовки операторов БПЛА «Орлан», которая позволяет без живой техники освоить порядок ее сборки, запуска, обслуживания». По его словам, участники могли виртуально собрать пусковую установку, подготовить и запустить аппарат, не расходуя ресурс реальных устройств.
Продукция СТЦ, включая ведущий разведывательный беспилотник «Орлан-10», представлена в составе единой российской экспозиции под эгидой «Рособоронэкспорта». Выставка DSA проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке в Малайзии публике представили основной разведывательный беспилотник «Орлан-10» с изображением орлана.
Специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для аппаратов этой линейки.
Производитель заявил о высокой надежности и мобильности данных комплексов.