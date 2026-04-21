Программу для операторов «Орлана» впервые показали в Малайзии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учебная программа для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов «Орлан» впервые была представлена в Малайзии на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA), передает ТАСС. На стенде «Специального технологического центра» (СТЦ) посетители могли лично ознакомиться с возможностями программы.

Официальный представитель организации отметил: «В рамках стенда СТЦ впервые посетителям выставки DSA в Малайзии предоставляется возможность поработать в учебной программе для подготовки операторов БПЛА «Орлан», которая позволяет без живой техники освоить порядок ее сборки, запуска, обслуживания». По его словам, участники могли виртуально собрать пусковую установку, подготовить и запустить аппарат, не расходуя ресурс реальных устройств.

Продукция СТЦ, включая ведущий разведывательный беспилотник «Орлан-10», представлена в составе единой российской экспозиции под эгидой «Рособоронэкспорта». Выставка DSA проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке в Малайзии публике представили основной разведывательный беспилотник «Орлан-10» с изображением орлана.

Специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для аппаратов этой линейки.

Производитель заявил о высокой надежности и мобильности данных комплексов.