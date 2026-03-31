Эрмитаж получил письмо арестованного в Польше археолога Бутягина
Сотрудники посольства России в Польше передали в Государственный Эрмитаж письмо археолога Александра Бутягина, задержанного в Варшаве по запросу Украины.
«Эрмитаж гордится мужеством Александра Бутягина и надеется на его скорейшее освобождение», – говорится в сообщении музея в Max.
В Эрмитаже подчеркнули, что обеспокоены судьбой своего коллеги, который занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и руководит Мирмекийской экспедицией.
Бутягин известен как автор многочисленных научных публикаций, значительная часть которых посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. На сайте Эрмитажа указано, что он также является секретарем археологической комиссии музея.
Напомним, в декабре 2025 года польские спецслужбы задержали российского археолога Бутягина по запросу Украины. Кремль пообещал помочь ученому.
Ранее Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО.